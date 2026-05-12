Пассажиры смогут заранее видеть свободные вагоны в бакинском метро

Пассажиры в Бакинском метрополитене смогут заранее видеть свободные вагоны.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АМИ Trend и независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусал Асланов.

По его словам, новое мобильное приложение создаст пассажирам возможность более комфортного и эффективного использования метро:

"В мобильном приложении пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью QR-кода, увидеть, как добраться до нужной станции, в какое время дня плотность пассажиропотока меньше, какой вагон поезда относительно свободен.

Между тем добавлю, что недавно мы провели хакатон - поступило более одной тысячи двухсот заявок, было привлечено семьдесят восемь человек. Мы провели это мероприятие впервые, создав наглядные условия на реальной инфраструктуре на закрытой для пассажиров платформе станции "Ичери Шехер". Вопросы и пожелания большей части участников касались именно мобильного приложения. Идет работа по продолжению проектов части участников того хакатона и по их трудоустройству", - сказал он.

По его словам, дополнительно в настоящее время в программном обеспечении "AYNA MaaS" отображаются интервалы движения поездов Бакинского метрополитена.

"Пассажиры могут комбинированно использовать микромобильность, автобусы и метро для поездки из точки А в точку Б с помощью этой программы. Эти данные также интегрированы в "Google Maps". В вагонах нового поколения уже установлено оборудование, измеряющее процент заполняемости; в настоящее время мы продолжаем его тестировать. Когда поезд будет приближаться к платформе, пассажир заранее сможет узнать, какой вагон пятивагонного поезда относительно свободен. В настоящее время основная проблема - неравномерное распределение пассажиров на платформе - в результате одни вагоны плотно заполнены, а другие остаются полупустыми. Мы планируем отображать эту информацию как на электронном табло, так и в мобильном приложении. В наших поездах четвертого поколения это решение будет готово; для вагонов третьего поколения потребуется установка дополнительного оборудования", - добавил он.