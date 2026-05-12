Заместитель премьер-министра Албании совершит визит в Азербайджан

Заместитель премьер-министра Албании Албана Кочиу совершит визит в Азербайджан для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend дипломатический источник.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов - вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.