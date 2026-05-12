https://news.day.az/sport/1833733.html Стал известен соперник азербайджанского бойца в дебютном бою UFC в Баку - ФОТО Азербайджанский боец ММА Фарман Гасанов дебютирует в UFC. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Азербайджана выступит в полусредней весовой категории и проведет поединок против американского бойца Эрика Нолана.
Стал известен соперник азербайджанского бойца в дебютном бою UFC в Баку - ФОТО
Азербайджанский боец ММА Фарман Гасанов дебютирует в UFC.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Азербайджана выступит в полусредней весовой категории и проведет поединок против американского бойца Эрика Нолана.
Бой состоится в рамках турнира UFC Fight Night Baku, который пройдет 27 июня в Национальной арене гимнастики.
Напомним, недавно Гасанов официально подписал контракт с UFC.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре