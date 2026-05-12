Стал известен соперник азербайджанского бойца в дебютном бою UFC в Баку

Азербайджанский боец ММА Фарман Гасанов дебютирует в UFC.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Азербайджана выступит в полусредней весовой категории и проведет поединок против американского бойца Эрика Нолана.

Бой состоится в рамках турнира UFC Fight Night Baku, который пройдет 27 июня в Национальной арене гимнастики.

Напомним, недавно Гасанов официально подписал контракт с UFC.