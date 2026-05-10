Азербайджанские борцы завоевали три медали на этапе Мировой серии
Азербайджанские спортсмены успешно выступили на первом этапе Мировой серии по пляжной борьбе, который прошел во вьетнамском Дананге.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представители сборной Азербайджана завершили турнир с тремя медалями.
В соревнованиях страну представляли Рубаил Ибрагимли, Сахиб Дадашов, Вусал Алиев и Ашраф Аширов.
В весовой категории до 70 кг Рубаил Ибрагимли в поединке за бронзовую медаль победил француза Квентина Стикера со счетом 2:1 и занял третье место.
В категории до 80 кг Сахиб Дадашов дошел до финала, где уступил грузину Луке Чхитунидзе со счетом 1:2, став серебряным призером турнира.
В весе до 90 кг Ашраф Аширов в решающем поединке победил грузина Иузу Церцвадзе со счетом 3:1 и завоевал золотую медаль.
Еще один представитель Азербайджана Вусал Алиев завершил выступление после поражения от Луки Чхитунидзе со счетом 0:2 и занял третье место в группе.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре