"Галатасарай" хочет подписать защитника "Ливерпуля"

Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sporx, интерес к защитнику "Ливерпуля" проявляет "Галатасарай".

По информации источника, стамбульский клуб намерен усилить линию обороны в летнее трансферное окно и считает ван Дейка одним из главных кандидатов на эту позицию.

Контракт нидерландского защитника с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2027 года. При этом, как утверждается, сам футболист рассматривает возможность ухода из команды по окончании текущего сезона.

Сообщается, что "Галатасарай" рассчитывает оформить переход без выплаты компенсации.

В сезоне-2025/2026 ван Дейк провел за "Ливерпуль" 52 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.