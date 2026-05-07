Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Рубен Варданян снова говорит. Из бакинской тюрьмы - через телефонные звонки семье, через адвокатов. Человек, осужденный в феврале 2026 года военным судом Азербайджана на двадцать лет строгого режима по сорока двум статьям - от финансирования терроризма и создания незаконных вооруженных формирований до военных преступлений и преступлений против человечности, - берет на себя смелость учить армянское правительство, что такое долг перед гражданами. Учит омбудсмена Анаит Манасян. Учит премьера Пашиняна. Учит всех подряд.

Это не ирония. Это не трагедия. Это фарс с миллиардными декорациями, главный герой которого давно утратил право говорить о совести.

Он ведь снова подал голос. Тот самый, чьи руки по локоть в крови азербайджанских детей и стариков, тот самый, кто годами качал деньги в Карабахе, пока его бандиты резали наших людей. Сидит, сирый, в камере и продолжает диктовать условия. Не стыдно? Нет. Ему не стыдно. Ему только "жалко" - и не нас, а свою шкуру и тех, кто его сюда засунул. 7 мая 2026 года этот нелюдь передал через семью очередное "заявление" - настоящее нытье предателя, который сам когда-то играл в "государственного деятеля", а теперь вдруг вспомнил про "права" и "совесть". Цитирую дословно, чтобы вы почувствовали весь яд этой змеи: "Мне удалось ознакомиться с ответом Защитника прав человека Республики Армения госпожи Анаит Манасян на мое обращение. Я не буду публично оценивать ее позицию. Это вопрос между ней и ее совестью. Скажу просто: мне искренне жаль. Бог вам судья".

Бог, говоришь, судья? Ну-ну. Тот самый Бог, под которым ты и твои боевики жгли азербайджанские деревни, а теперь просишь "передачи" и "нормальной одежды".

Жалко тебе, Варданян? Жалко, что армянские власти бросили тебя, как дохлую собаку у дороги? Жалко, что даже твоя "родная" Армения не хочет тебя вытаскивать? А дальше - уже не просто нытье. Это прямое обвинение в предательстве своему же государству. Слушайте внимательно: "Если защита граждан Армении, находящихся в азербайджанских тюрьмах, не входит в мандат омбудсмена Армении, тогда чей это мандат? Кто в государстве назначен ответственным за этот вопрос? ... Почему представители Армении могут ездить в Азербайджан по торговым, экономическим и иным вопросам, но не могут организовать поездку по опросу жизни, здоровья и правового положения армянских пленных? Разве судьба людей не важнее торговых переговоров?"

Вот оно - голая правда, вырвавшаяся из уст террориста.

Варданян сам это признает: "Вам не стыдно? Не стыдно получать премию мира, говорить о мире и принимать аплодисменты, когда граждане Армении продолжают находиться в бакинских тюрьмах без должной защиты, без системной поддержки, помощи и контроля со стороны собственного государства?"

Не стыдно, Рубен. Им никогда не было стыдно. Им стыдно только тогда, когда их самих сажают. А когда сажают азербайджанцев - это "справедливость". Когда наши дети лежат в могилах - это "борьба за свободу". А когда ты сам оказался за решеткой - сразу "где помощь, где передачи, где зубные протезы для семидесятилетних?"

Особенно мерзко звучит его последнее требование: "Назовите ответственное лицо. Опубликуйте механизм работы. Объясните, что было сделано за последние шесть лет. Или честно признайте, что такого ответственного нет - и ждать помощи от своего государства пленным не имеет смысла".

Честно? Хорошо, Рубен, мы тебе поможем сказать честно. Честно - вы все для них расходный материал. Честно - ты, Варданян, просто очередной труп в длинном списке тех, кого Ереван предал и забыл. Террорист из камеры учит армянское государство, как жить.

Ты будешь сидеть до тех пор, пока не ответишь за каждую каплю азербайджанской крови, которую ты пролил.

Напомню, что Рубен Варданян - продукт российских девяностых в самом точном и безжалостном смысле этого слова. Его "Тройка Диалог" выросла не на честном предпринимательстве, а на приватизационных схемах, близости к государственным структурам и умении оказаться рядом с кассой в момент, когда советская собственность уходила за бесценок. Но это - только начало истории.

По данным масштабного расследования OCCRP, опубликованного в 2019 году, "Тройка Диалог" под руководством Варданяна прокачала через так называемый "Тройка-Ландромат" 4,6 миллиарда долларов только за период с 2006 по 2013 год. Еще 4,8 миллиарда были переведены на Запад. Внутри системы крутилось 8,8 миллиарда долларов транзакций. Фиктивные контракты, офшорные компании, номинальные директора. Среди жертв схемы - даже рядовые армянские рабочие из России, чьи паспортные данные использовались без их ведома. Лично Варданян, согласно данным расследования, извлек из этих потоков более 3,2 миллиона долларов: счет в American Express, счета жены, британские частные школы для троих детей - все оплачено деньгами, происхождение которых вызвало серьезнейшие вопросы у международных следователей.

В 2012 году он продал "Тройку" Сбербанку. За очень хорошие деньги. Государственному банку той самой России, которая вскоре аннексирует Крым, начнет войну на Донбассе и развяжет полномасштабное вторжение в Украину. Варданян строил репутацию филантропа - финансировал школы, университеты, благотворительные проекты. Все это замечательно. Но когда деньги на школы берутся из одной кормушки с деньгами на отмывание капиталов, слово "филантроп" приобретает совершенно особый привкус.

В ноябре 2022 года Варданян совершил то, что многие армяне назвали "красивым жестом": демонстративно отказался от российского гражданства и принял армянское. Занял пост "государственного министра" террористической хунты. Армянская ит российская восхитилась. Сторонники прослезились.

Но давайте смотреть трезво. Человек, всю жизнь проживший в Москве, обнаруживает в себе неудержимую тягу к Карабаху именно тогда, когда там уже пахнет порохом и поражением. Никаких выборов, никаких заслуг перед местными жителями - только кошелек и политические амбиции. Это не героизм, а политическая инвестиция в образ. Ставка на то, что конфликт затянется и можно будет войти в историю символом сопротивления. Просчет оказался катастрофическим.

Девять месяцев "государственного служения" - и в сентябре 2023 года все закончилось за несколько дней. Азербайджан восстановил суверенитет над своей территорией. Варданян был задержан при попытке покинуть регион через Лачинский КПП. Поймали, как говорится, с чемоданами. То, что его задержание стало для него неожиданностью, само по себе характеризует человека исчерпывающе: он либо не понимал, куда лезет, либо был уверен, что деньги и связи обеспечат ему иммунитет. Ни то ни другое не сработало.

Азербайджанский суд рассмотрел конкретные доказательства: деньги Варданяна шли на финансирование незаконных вооруженных формирований, на содержание структур, годами препятствовавших мирному урегулированию, на продолжение войны, которую нормальные люди давно хотели закончить. Двадцать лет - это не политическое преследование. Это приговор по уголовным статьям с доказательной базой, которую суд признал достаточной.

Теперь о заявлениях из камеры. О тех самых риторических вопросах, которые его семья тщательно распространяет по медиапространству.

Варданян жалуется на отсутствие передач. На то, что пожилые люди сидят без зубных протезов. На то, что вместо нормальных продуктов им передают сухофрукты. Требует назвать ответственное лицо. Требует объяснить механизм работы. Вопрошает Пашиняна: "Вам не стыдно получать премию мира?"

Человек, который мог единовременно выделить 100 миллионов долларов на создание элитного международного колледжа UWC Dilijan в Армении, - жалуется на сухофрукты. Человек, чья семья живет в Монако и Лондоне, апеллирует к солидарности армянского общества. Его жена - успешный арт-дилер с офисами в нескольких европейских столицах. Его дети учатся в лучших мировых университетах. Его интересы представляют адвокаты международного класса. При этом Международный Комитет Красного Креста регулярно посещает всех удерживаемых в Азербайджане - и в декабре 2025 года, и ранее. Передачи идут, письма доходят, информация о здоровье поступает семьям. В январе 2026 года Азербайджан освободил четверых армянских заключенных в рамках обмена. Двадцать три человека официально числятся в бакинских тюрьмах - часть из них осуждена за убийства, пытки, террористические акты.

Риторика заявлений Варданяна выстроена виртуозно - этого не отнять. Он не атакует напрямую, он задает "невинные" вопросы. Не обвиняет - "искренне сожалеет". Говорит "Бог вам судья" - формула, которая в русском политическом языке означает ровно одно: я вас осуждаю, но прикрываюсь смирением. Технически грамотно. Политически - прозрачно насквозь.

Варданян пытается сделать из себя символ армянской государственности - человека, брошенного собственным правительством. Он давит на Пашиняна. Апеллирует к теме пленных - самой болезненной в армянском общественном дискурсе - чтобы поставить знак равенства между собой и теми, кто действительно оказался жертвой. Но Варданян - не жертва обстоятельств. Он человек, который в здравом уме и твердой памяти, имея паспорта и недвижимость в нескольких странах, принял политическое решение и несет за него ответственность. Варданян требует механизмов защиты. Требует ответственных лиц. Требует прозрачности. Хорошо. Но где был его голос, когда речь шла об азербайджанцах?

По данным Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, более четырех тысяч азербайджанских семей десятилетиями не знали, где находятся их родственники. Почти пять тысяч человек - согласно данным Государственного департамента США и МККК - числились пропавшими без вести после первой карабахской войны. Азербайджанцы, захваченные в ходе тех боев, годами не получали ни передач, ни связи с семьями. Human Rights Watch и Amnesty International фиксировали случаи пыток и внесудебных расправ. Более миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих земель - без механизмов защиты, без "устойчивых каналов связи", без гуманитарных коридоров.

Где тогда был Варданян? Ни слова. Ни одного риторического вопроса. Ни капли "искреннего сожаления". Оглушительное, принципиальное молчание.

Правозащитный пафос, который включается строго по расписанию - именно тогда, когда ты сидишь в тюрьме и нуждаешься в международной поддержке - это не убеждение. Это инструмент. Инструмент хорошо откалиброванный, давно проверенный и окончательно утративший всякую моральную силу.

Перед нами человек, умеющий создавать ложные нарративы - о себе, о своем народе, о жертвенности. Человек, строивший школы на деньги, происхождение которых вызывало вопросы у международных следователей, - и учащий других ответственности. Человек, чья семья в безопасности в Европе, пока он апеллирует к солидарности с теми, у кого нет ни активов за рубежом, ни армии международных юристов.

Маска сорвана. Окончательно и бесповоротно - еще на том самом КПП в сентябре 2023-го. Под ней - не герой, не мученик и не патриот. Под ней типичный нувориш кремлевской эпохи, решивший под конец жизни купить себе страницу в истории, как раньше покупал яхты и особняки. Поставивший не на ту лошадь. Проигравший. И теперь из камеры пытающийся переложить цену своего проигрыша на чужие плечи.

Ты требовал ответственных лиц, Варданян? Вот оно - зеркало. Смотри внимательно.

Мы, азербайджанцы, защищали свое. Вернули свое. Строим свое. А ты сиди. Думай о сухофруктах. И о том, как все могло быть иначе, если бы ты не полез в чужую войну с чужим кошельком и непомерным эго.

Двадцать лет - это счет. И он предъявлен точно по адресу.