Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Из бакинской тюрьмы, где азербайджанское правосудие держит его на коротком поводке, Рубен Варданян вновь изрыгнул свой гнилой яд. 21 апреля, во время телефонного разговора с семьей, осужденный за терроризм приструненный олигарх передал "обращение" армянскому омбудсмену Анаит Манасян.

На вид - жалкий скулеж узника, крокодиловы слезы о "гуманитарных условиях" для своих армянских подельников. На деле - мерзкая, трусливая диверсия из-за решетки, подлая попытка воткнуть нож в спину собственной стране. Варданян требует "контактов между омбудсменами", "публичного ответа" по поводу визита в Баку армянской делегации с родственниками и, главное, чтобы официальный Ереван вбил эту тему в повестку переговоров как таран против премьера Армении Никола Пашиняна.

Подобные ультиматумы из тюремных камер диктовали миру когда-то другие отбросы человечества: Гитлер в Ландсберге, где сочинял "Майн кампф" и плевал ядом в будущее Европы; террористы "Красных бригад" в итальянских застенках, превращавшие одиночные камеры в штабы для новых покушений; или ирландские республиканцы из Мэйз, голодавшие до смерти, лишь бы сохранить контроль над нарративом поражения. Варданян принадлежит к той же канализационной породе. Годами жирный паразит кормился на карабахской крови, торговал чужими жизнями, рядился в мантию "спасителя армянского народа", лил фальшивые слезы на камеры, пока сам жрал в теплых европейских и ереванских особняках. Теперь, когда азербайджанский суд раздавил его, как таракана, он пытается превратить свою камеру в рычаг, чтобы продолжать душить Ереван даже из грязи.

Он не защищает никаких "армянских заключенных". Он защищает свою жалкую шкуру. Он не борется за права. Он торгует чужим горем, как последний базарный спекулянт, - лишь бы не сдохнуть в полной безвестности и забытьи.

Вот она, подлинная гнилая сущность этого "великого гуманиста", которого когда-то холили и лелеяли в армянских салонах. Маска сорвана. Приговор вынесен. Теперь ничтожный червь готов утопить в провокациях, лжи и крови даже собственный народ - лишь бы не сгнить тихо и бесславно в бакинской камере, как ему и положено.

Пусть Варданян не притворяется идиотом. Подобный демарш - не гуманитарный жест. Подобный демарш - попытка объявления "войны" Пашиняну. Войны, которую трусливый финансист терроризма уже проиграл с позором, но которую до сих пор пытается навязать всем остальным, как зараженный паук, сосущий яд из собственной клетки. Ни пощады. Ни жалости. Только презрение.

Письмо Варданяна, составленное якобы в порыве заботы о "гражданах Армении, содержащихся в азербайджанских тюрьмах", насквозь пропитано ложной скромностью и тщательно замаскированной агрессией. Он повествует о недавней встрече с азербайджанским омбудсменом Сабиной Алиевой, где якобы поднял "бытовые, медицинские, юридические, гуманитарные и дипломатические" вопросы. Звучит трогательно - человек в заключении беспокоится о достоинстве и здоровье. Стоит вчитаться глубже, и маска спадает. Варданян не просит о снисхождении. Он требует. Требует прямой координации между омбудсменами двух стран, хотя прекрасно знает об отсутствии дипломатических отношений. Требует, чтобы армянская сторона наконец-то заметила "своих", пока "официальные представители" приезжают в Баку по экономическим делам. Требует организовать визит делегации с участием его собственной супруги Вероники Зонабенд и родственников других заключенных - причем с "политической поддержкой премьер-министра". Три публичных вопроса, адресованных Манасян, - не запрос информации. Публичный ультиматум, адресованный напрямую Пашиняну: либо вы начинаете танцевать под мою дудку, либо я превращу вас в предателей, бросивших своих в беде.

Здесь кроется подлинная подлость этого человека. Рубен Варданян не жертва. Он - архитектор собственной участи, который теперь пытается переложить ответственность за нее на плечи тех, кто пытается вытащить Армению из трясины реваншистских иллюзий. Его письмо - классический образец гибридной тактики: из тюремной камеры он создает информационный прецедент, который должен расколоть армянское общество на "патриотов", готовых идти на конфронтацию с Баку, и "предателей", якобы равнодушных к судьбе пленных. Азербайджанская сторона, по его словам, уже выразила готовность к визиту омбудсмена и даже к приезду родственников. Баку открыт для гуманитарного диалога. Ереван, по версии Варданяна, "демонстрирует отсутствие инициативы", хотя делегации по экономическим вопросам спокойно шагают по бакинским коридорам. Контраст рассчитан на то, чтобы вызвать в армянском обществе волну возмущения: почему правительство ведет переговоры о бизнесе, но не может выкроить время на своих граждан? Почему никто из этих делегаций "ни разу не посетил пленных"?

Ответ прост и убийственен для Варданяна: потому что его дело - не гуманитарное, а уголовное. Осужденный за терроризм и сепаратистскую деятельность, он не представляет собой абстрактную "жертву Азербайджана". Он - конкретный фигурант конкретных преступлений, ответственность за которые несут не Баку и не Пашинян, а те, кто долгие годы кормил конфликт деньгами и амбициями. Теперь, сидя в тюрьме, "Рубик джан" пытается превратить свое заключение в инструмент политического шантажа. Он не хочет мира. Он хочет сохранить себя в повестке как символ сопротивления - даже если это сопротивление обернется новыми потерями для Армении. Его супруга "готова принять участие" в поездке? Прекрасно. Часть спектакля, где Вероника Зонабенд должна стать живым доказательством "бесчеловечности" азербайджанской стороны, если визит вдруг не состоится по каким-то причинам, или, напротив, "героической" фигурой, если Баку разрешит встречу. В любом случае Варданян остается в выигрыше: он сохраняет контроль над нарративом.

Почему именно сейчас? Вопрос не праздный. Письмо датировано 21 апреля 2026 года - моментом, когда процессы нормализации между Баку и Ереваном набирают обороты. Экономические делегации уже физически присутствуют в коммуникациях, обсуждая конкретные вопросы торговли, транспорта, региональной связанности. Пашинян, несмотря на все внутренние трудности, последовательно ведет курс на де-факто признание новых реалий. И вот тут появляется Варданян со своим "гуманитарным" демаршем. Он открывает против Еревана "бакинскую карту" - прием, старый как мир, но оттого не менее эффективный. Цель проста и одновременно грандиозна: вбить клин между правительством и частью общества, особенно реваншистски настроенной, которая до сих пор видит в потере Карабаха не итог собственной политики, а результат "предательства". Варданян хочет стать знаменем для тех, кто мечтает вернуть Армению в состояние перманентной конфронтации. Он стремится не к освобождению - хотя и это было бы приятным бонусом. Он стремится к влиянию. К возможности из-за решетки диктовать повестку, формировать общественное мнение, мобилизовывать диаспору и, в конечном счете, претендовать на роль "настоящего" защитника армянских интересов в противовес Пашиняну.

Претензия на глобальный масштаб особенно отвратительна. Миллиардер, привыкший покупать влияние, теперь играет на чужих эмоциях - семей заключенных, оппозиции и общества. Он - профессиональный провокатор, который использует институт омбудсмена как трибуну, а отсутствие координации между странами - как предлог для обвинений в "фактическом отказе в единственном гуманитарном канале". Подлинная цель письма: не защита прав, а создание нового витка внутреннего кризиса в Армении, который позволит Варданяну остаться в игре даже из тюремной камеры.

Азербайджан в этой истории выступает как государство, последовательно отстаивающее принцип верховенства права. Заключенные находятся под юрисдикцией азербайджанского правосудия по конкретным обвинениям в терроризме и сепаратизме. Их судьба не предмет торга и не инструмент для раскачивания ереванской лодки. Варданян же пытается именно это и сделать - превратить уголовное дело в политический спектакль. Его письмо - не мольба о помощи. Манифест человека, который отказывается признавать поражение своей прежней стратегии. Он хочет, чтобы Армения продолжала жить в прошлом, где он, Варданян, мог бы снова играть первую скрипку. Времена изменились. Кавказ больше не позволит олигархам-сепаратистам диктовать правила. Письмо Варданяна - последний, отчаянный, но очень опасный выпад того, кто понимает: его эпоха уходит. Именно поэтому он так яростно цепляется за каждый рычаг, способный затормозить неизбежное.

В конечном счете этот текст, словно приговор, вынесенный самой жизнью, обнажает не только гнилую сущность Рубена Варданяна - подлого манипулятора, что прячет свои клыки за маской страдальца и мученика, - но и ту неизлечимую язву, что до сих пор тлеет в самом сердце армянского политического класса, разъедая его изнутри, как тропическая лихорадка. Правительство Никола Пашиняна стоит сейчас перед историческом перепутье, где каждый шаг отзовется эхом судьбы. Либо оно наконец соберет в себе остатки мужества, отвернется от этого зловонного шума и упрямо продолжит путь к холодной, безжалостной прагматике нормализации, либо позволит Варданяну и всей этой стае призраков прошлого снова залить ядом реваншистских иллюзий сознание армянского народа, обреченного вечно платить кровью за чужие миллиарды и амбиции. Выбор за Ереваном.

Но одно уже высечено в камне, как надгробие: Рубен Варданян, этот негодяй с миллиардным взглядом и душой ростовщика, только что собственноручно подписал себе приговор. Из тюремной камеры он еще может отдавать приказы своим марионеткам.

Историю - уже нет. История, равнодушная и жестокая, как время в этих горах, отвернулась от него навсегда, оставив гнить в собственном яде, в то время как настоящая реальность, безжалостная и трезвая, идет дальше - без него и без его лживых легенд.