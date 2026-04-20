Перечислены неочевидные и игнорируемые симптомы рака

Онкозаболевания нередко развиваются без выраженных признаков, маскируясь под привычные недомогания. Однако, если какие-либо симптомы сохраняются более двух недель, это повод обратиться за помощью к специалистам, рассказал "Газете.Ru" онколог "СМ-Клиника" Дмитрий Пензов, передает Day.Az.

Одним из таких неочевидных симптомов, по словам онколога, является кашель. Сухой или влажный, усиливающийся в ночное время, он часто воспринимается как последствие сильной простуды. Однако кашель также может сопровождать рак легкого. А появление крови в мокроте во время кашля - очень тревожный сигнал, требующий срочной диагностики.

Не менее настораживающими могут быть изменения в работе кишечника. Регулярные запоры, сменяющиеся диареей, чувство неполного опорожнения кишечника - многие люди обычно не придают такому расстройству особого значения. И напрасно. Эти симптомы могут указывать на развитие опухолевых процессов в толстом кишечнике.

"Кровь в стуле или кровянистые выделения из ануса тоже часто связывают с геморроем. Но схожая картина характерна и для рака прямой кишки - одного из наиболее распространенных в онкологии", - добавил Пензов.

Отдельного внимания требуют любые изменения в молочных железах. Уплотнения в груди или изменение формы, прозрачные или гнойные выделения из соска, "апельсиновая корка" на коже в области молочной железы - все это может быть проявлением онкозаболевания. В таких случаях необходима срочная консультация маммолога и онколога с последующим комплексным обследованием.

Симптомы со стороны мочевыделительной системы также не всегда безобидны. Затрудненное мочеиспускание, частое ночное мочеиспускание, резкая боль в уретре, примесь крови в моче часто связаны с воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей или простаты. Но в ряде случаев могут свидетельствовать о начавшемся онкопроцессе.

Среди менее очевидных признаков онкологических заболеваний врач выделил стойкую охриплость голоса и боль в горле, отдающую в ухо - возможные проявления рака гортани. А трудности при глотании, особенно твердой пищи, могут быть связаны с опухолью пищевода.

У женщин тревожным сигналом считаются кровянистые выделения вне менструального цикла - один из симптомов рака тела матки. У мужчин - безболезненные уплотнения в области мошонки, которые могут оказаться раковой опухолью яичка.

Особую группу риска составляют изменения родинок на коже. Любые трансформации - рост родинки, изменение цвета, асимметрия, размытые границы - могут быть признаками меланомы (самый агрессивный рак кожи). Чтобы не пропустить опасное новообразование, Пензов посоветовал регулярно проходить дерматоскопию, в т.ч. цифровую, и внимательно следить за состоянием кожных покровов.

"Если какой-либо симптом не проходит в течение долгого времени, его нельзя игнорировать. Только профильные специалисты помогут точно разобраться в первопричине недомогания. Кроме того, своевременное обращение позволяет выявить рак на ранней стадии, что значительно повышает эффективность лечения", - подчеркнул онколог.