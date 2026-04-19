Обсуждена реализация Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном
Американская торговая палата в Азербайджане организовала деловой обед, на который были приглашены временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон, главный советник Бюро по экономическим, энергетическим и бизнес-вопросам Госдепа США Ребекка Нефф и региональный менеджер по Европе и Евразии Агентства США по торговле и развитию Сара Леминг.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве США в Баку.
Стороны обсуждили возможности сотрудничества для реализации потенциала Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном.
