Южный Кавказ превращается в стратегический центр

17 апреля в рамках Анталийского дипломатического форума состоялось панельное заседание на тему "Южный Кавказ: на пути к превращению в стратегический центр".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании были заслушаны мнения по теме помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, главного советника Президента Турции Акифа Чагатая Кылыча, руководителя аппарата правительства Грузии Левана Жоржолиани и заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна.

Хикмет Гаджиев в своем выступлении отметил, что Азербайджан всецело привержен мирной повестке в регионе и, предпринимая конкретные шаги в этом направлении, осуществляет прагматичное сотрудничество с армянской стороной: "Сегодня на Южном Кавказе существует реальный мир, и Азербайджан продолжит прилагать все усилия для укрепления этого мира. Мы продемонстрировали в этом направлении как политическую волю, так и дипломатическую смелость".

Было отмечено, что эти шаги служат укреплению доверия между двумя странами. Между Арменией и Азербайджаном уже начинают формироваться торговые связи.

Отметив, что нарушение глобальных логистических цепочек и цепочек cнабжения в очередной раз показало важность Среднего коридора, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан также рассматривает концепцию "четырех морей".

Он заявил, что Азербайджан является не только страной Южного Кавказа, но и государством с многогранной геополитической идентичностью.

Руководитель аппарата правительства Грузии Леван Жоржолиани, в свою очередь, сказал, что очень рад за Азербайджан и Армению, достигших мира.

Он сказал, что наличие единого видения у стран Южного Кавказа и демонстрация ими общей позиции в направлении обеспечения благосостояния, стабильности и мира вселяют твердую уверенность в дальнейшем процветании народов.

Другие выступавшие, высказавшись по теме, также отметили, что в период изменения глобального баланса сил и углубления неопределенности Южный Кавказ выходит на первый план как стратегический центр, где пересекаются энергетические и торговые коридоры.

Было подчеркнуто, что растущее геополитическое и экономическое значение региона делает сохранение стабильности важным как для стран региона, так и для глобальных акторов. Турция же, благодаря своему конструктивному подходу, ставящему во главу угла дипломатию и сотрудничество, играет роль моста, укрепляющего региональный диалог, вносящего вклад в установление доверия и оказывающего поддержку в управлении региональными неопределенностями.