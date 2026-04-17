Гигантская рыба парализовала движение в канале Венеции

В Венеции крупная луна-рыба (sunfish) вызвала перебои в движении после того, как ее туша заблокировала один из оживленных каналов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Need To Know, огромную рыбу, вес которой превышал одну тонну, обнаружил водитель водного такси - она плавала без признаков жизни у поверхности воды. Из-за размеров туши к операции привлекли пожарных.

С помощью специального плавучего крана спасатели в течение нескольких часов извлекали рыбу из узкого канала. По их словам, операция оказалась сложной из-за ограниченного пространства и массы животного.

Инцидент произошел в районе Сакка-Сессола в Венецианской лагуне. Власти предупредили, что туша представляла опасность для судоходства.

Специалисты отмечают, что такие рыбы обычно обитают на глубине и крайне редко появляются у берегов. Причины произошедшего выясняются - тушу передали ученым Университет Падуи для исследования.