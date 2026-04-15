Нападающего "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси обвинили в мошенничестве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, промоутерская компания VID подала многомиллионный иск против Лионеля Месси и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) из-за убытков, понесенных в результате неучастия футболиста в разрекламированном товарищеском матче против сборной Венесуэлы, прошедшем в октябре прошлого года.

Согласно условиям контракта, Месси должен был отыграть в матче не менее 30 минут в случае отсутствия травм. Несмотря на отсутствие повреждений, в том матче южноамериканец на поле так и не вышел.

Точная сумма иска к игроку и аргентинской федерации футбола не раскрывается.

Месси является воспитанником каталонской "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".

Месси выиграл 35 трофеев в составе "Барселоны", шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в "ПСЖ". С 2023 года он выступает в составе американского "Интер Майами".