В Австралии случайно вырастили суперфуд - сливу-рекордсменку по количеству антиоксидантов.

Как передает Day.Az, эта скромная слива совсем не такая, какой вы ее знали раньше. Это сорт Queen Garnet. И если говорить о суперфудах, она считается настоящей королевой.

Её называют королевой антиоксидантов - в ней их содержится в шесть раз больше, чем в чернике, и в двадцать раз больше, чем в обычной сливе.

Сорт Queen Garnet был выведен в рамках селекционной программы правительства штата Квинсленд в начале 2000-х годов с целью создать растение, устойчивое к засухе и болезням. В итоге он случайно превратился в суперфуд, который учёные изучают уже много лет.