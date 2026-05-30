Названы способы продлить жизнь смартфону

Журналисты издания SlashGear назвали способы, которые помогают продлить время работы смартфона от одного заряда аккумулятора.

По словам авторов, существует несколько простых методов, позволяющих увеличить автономность устройства. В первую очередь специалисты рекомендуют настроить автоматическую регулировку яркости экрана, поскольку дисплей является одним из главных потребителей энергии.

Также в материале уделяется внимание настройкам служб геолокации, которые могут работать в фоновом режиме. Журналисты советуют установить для большинства приложений режим "Только при использовании", так как постоянный доступ к спутникам ускоряет разряд батареи. Кроме того, рекомендуется чаще использовать Wi-Fi вместо мобильной сети, поскольку это снижает нагрузку на аккумулятор.

Пользователям музыкальных сервисов советуют заранее скачивать треки для прослушивания офлайн, чтобы не загружать их через интернет каждый раз. В завершение авторы SlashGear рекомендуют регулярно включать режим энергосбережения, особенно когда заряд батареи опускается ниже 50 процентов.