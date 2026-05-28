Конгресс Перу поздравил Азербайджан с годовщиной независимости

По инициативе руководителя действующей в Конгрессе Перу парламентской группы дружбы Перу-Азербайджан Конгресс этой страны принял поздравительное заявление, адресованное азербайджанцам всего мира по случаю 108-й годовщины образования Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Day.Az, в заявлении подчеркивается, что Азербайджанская Демократическая Республика была первой демократической государственностью на Востоке и республикой, обеспечившей равные права для всех граждан. Также отмечается, что в Азербайджане представители всех религий и этнических групп живут в условиях мира и взаимопонимания.

В документе говорится, что Азербайджан добился значительных успехов в экономике, энергетике, технологиях, образовании и социальной сфере, а также, укрепляя свои лидирующие позиции в Кавказском регионе, расширяет международные связи.

Кроме того, подчеркивается, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Перу были установлены в 1996 году, а Азербайджан является важным партнером для Перу.