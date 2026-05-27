В Азербайджан ввезли наркотики на параплане

В Билясуварском районе сотрудники полиции обнаружили контрабандно ввезенные в страну с помощью параплана в общей сложности 47 килограммов марихуаны и опия, а также 10 104 таблетки с психотропным содержанием.

Как сообщили Day.Az в МВД, получив наркотики по заранее переданной геолокации, ранее судимые 62-летний Джалал Гахраманов и 35-летний Рашид Мамедалиев были задержаны и доставлены в районный отдел полиции.

В ходе расследования установлено, что Дж.Гахраманов и Р.Мамедалиев планировали сбывать наркотические средства на территории столицы.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.