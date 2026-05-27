В России рухнул строительный кран, машинист погиб - ВИДЕО
Строительный кран рухнул в Астрахани из-за ураганного ветра - погиб машинист.
Как передает Day.Az, инцидент произошёл вечером на стройплощадке жилого комплекса в микрорайоне Бабаевского.
В момент падения в кабине находился крановщик, от полученных травм мужчина скончался на месте. Как сообщили в местном СК, работы на высоте не прекратили, хотя МЧС заранее предупреждало о резком ухудшении погоды. Следователи проводят проверку по факту возможного нарушения правил охраны труда.
Кроме этого из-за непогоды и порывов ветра до 27 метров в секунду в регионе повалены десятки деревьев.
