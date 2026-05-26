Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира до 25 лет

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира в возрасте до 25 лет по версии Forbes.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за последние 12 месяцев норвежский форвард заработал 80 миллионов долларов. В эту сумму входят зарплата в английском клубе, рекламные контракты и доходы от публичных мероприятий.

Второе место в рейтинге занял баскетболист Энтони Эдвардс с доходом 69 миллионов долларов. Третьим стал испанский теннисист Карлос Алькарас, заработавший 61,5 миллиона.

Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор расположился на четвертой строчке с доходом в 60 миллионов долларов.

Также в топ-6 вошли баскетболист Кейд Каннингем и теннисист Янник Синнер.