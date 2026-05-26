Односторонний подход некоторых кругов служит не миру, а реваншистским настроениям.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, в период, когда на Южном Кавказе формируются новые геополитические реалии и предпринимаются важные шаги в направлении подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, обращает на себя внимание возвращение некоторых международных политических кругов и организаций к риторике односторонних обвинений.

"В частности, возникает вопрос о том, насколько служат процессу нормализации в регионе заявления отдельных членов парламента Великобритании, продвижение Институтом прав человека Международной ассоциации юристов запроса об "уничтожении армянского культурного наследия в Карабахе", а также резолюции, принятые против Азербайджана в Европейском парламенте.

Исторические факты показывают, что начиная с XIX века демографический и политический баланс в регионе менялся путем искусственных вмешательств. Существует множество архивных документов о переселении десятков тысяч армян из Ирана и Османской империи в регион, включая Карабах, в рамках политики Российской империи на Южном Кавказе, особенно после Туркменчайского договора 1828 года. Этот процесс преследовал цель сформировать лояльную социальную базу в приграничных зонах империи и заложил основу для последующих этнополитических столкновений.

Во время мартовских событий 1918 года в Баку, Шамахы, Губе и других регионах были убиты тысячи азербайджанцев. Доказательствами этих событий являются архивные материалы и массовые захоронения. В последующие десятилетия продолжалась политика поэтапного вытеснения азербайджанцев с территории нынешней Армении. Депортации 1948-1953 годов, изгнание сотен тысяч азербайджанцев с родных земель в 1988-1989 годах стали одними из самых болезненных этапов процесса превращения Армении в моноэтническое государство.

На фоне всех этих событий оккупация Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов страны в начале 1990-х годов создала один из тяжелейших гуманитарных кризисов в регионе, около миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, города были разрушены, сёла стерты с лица земли. Факты разрушения и осквернения десятков мечетей, кладбищ, изменение происхождения исторических памятников долгие годы не получали должного внимания на международных платформах", - сказал он.

А.Гараев отметил, что односторонняя риторика вызывает справедливый вопрос о том, почему на протяжении тридцати лет не поднималась тема разрушения городов Азербайджана, уничтоженного культурного наследия и прав людей, изгнанных со своих земель.

"После 44-дневной Отечественной войны 2020 года в регионе сформировались совершенно новые реалии. Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение требований резолюций Совета Безопасности ООН, которые годами не исполнялись, и восстановил свою территориальную целостность. После этого официальный Баку объявил приоритетом линию нормализации и сотрудничества. Проведение широкомасштабных восстановительно-строительных работ на освобожденных территориях, восстановление религиозных и культурных памятников независимо от их принадлежности, создание условий для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края являются основными направлениями постконфликтного периода. Как неоднократно подчеркивал Президент Ильхам Алиев на различных международных платформах, Азербайджан является сторонником долгосрочного мира на Южном Кавказе и выступает за построение отношений на принципах взаимного признания суверенитета и территориальной целостности. Достигнутые за последний период подвижки в мирных переговорах также показывают, что создание нового этапа сотрудничества в регионе является реальной перспективой", - добавил он.

Политолог подчеркнул, что односторонние политические кампании, обвинения не служат миру, а могут лишь воодушевить реваншистские круги, все еще существующие в Армении, нанести удар по атмосфере доверия и замедлить процесс нормализации.