Серенай Сарыкая задержали
Турецкая актриса Серенай Сарыкая задержана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, актриса, находившаяся за границей на момент вынесения решения о задержании в рамках расследования по делу о наркотиках, была задержана по возвращении в Стамбул.
После дачи показаний Серенай направили в Институт судебной медицины для сдачи анализов.
Отметим, что 21 мая в рамках расследования в отношении знаменитостей было принято решение о задержании 25 человек, включая Серенай Сарыкая. В тот момент она находилась за пределами страны и заявила, что вернется в Турцию для прохождения необходимых процедур.
