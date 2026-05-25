Серенай Сарыкая задержали

Турецкая актриса Серенай Сарыкая задержана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, актриса, находившаяся за границей на момент вынесения решения о задержании в рамках расследования по делу о наркотиках, была задержана по возвращении в Стамбул.

После дачи показаний Серенай направили в Институт судебной медицины для сдачи анализов.

Отметим, что 21 мая в рамках расследования в отношении знаменитостей было принято решение о задержании 25 человек, включая Серенай Сарыкая. В тот момент она находилась за пределами страны и заявила, что вернется в Турцию для прохождения необходимых процедур.