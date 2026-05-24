В ЕС вступил в силу запрет на операции с цифровым рублем

Запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем вступает в силу 24 мая. Как передает Day.Az, его ввели в рамках 20-го пакета антироссийских санкций.

Кроме того, 24 мая начинает действовать и запрет на операции с цифровым финансовым активом RUBx. Авторы 20-го пакета также включили в санкционный список операции с рублевым стейблкоином A7A5. Запрет на них действует с 25 ноября 2025 года.