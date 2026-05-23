Сотни транзитных рейсов совершаются через Азербайджан

Через Азербайджан совершаются сотни транзитных рейсов.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель совета директоров AZAL Самир Рзаев в интервью телеканалу АзТВ и агентству АПА, отвечая на вопрос о текущей ситуации в связи с полетами через Азербайджан на фоне событий в регионе.

"Ситуация действительно достаточно сложная. Частичное открытие воздушного пространства Ирана уже официально подтверждено, и об этом были проинформированы все соответствующие структуры. Ожидается, что действующие ограничения сохранятся до 25 мая.

В настоящее время полеты в воздушном пространстве Ирана выполняются в ограниченном режиме. В основном этой возможностью пользуются местные авиакомпании и рейсы, получившие специальные разрешения. При этом многие международные авиаперевозчики по-прежнему проявляют осторожность и ограничивают использование данного воздушного пространства.

В этих условиях роль Азербайджана становится еще более значимой. В настоящее время количество ежедневных транзитных рейсов превышает 800", - сказал он.