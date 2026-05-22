На этой улице в Баку организована зона посадки и высадки

На улице Гасана Алиева в Баку часть существующей уличной парковки была упразднена, чтобы создать дополнительные удобства для посетителей расположенных поблизости социальных и медицинских учреждений.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Так, на участке установлен дорожный знак "3.28 - остановка запрещена", в связи с чем организована специальная зона для посадки и высадки пассажиров. Одновременно размещен дорожный знак "5.14 - стоянка легковых такси", что создало условия для высадки пассажиров таксомоторным транспортом.