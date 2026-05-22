Baku White City и Pasha Development подписали соглашение о разработке Прибрежного квартала

В рамках Всемирного форума городов World Urban Forum 13, организованного UN-Habitat в Баку между проектом Baku White City и компанией Pasha Development подписано соглашение о совместной разработке ряда объектов Прибрежного квартала.

Как сообщает Day.Az, соглашение подписали руководители PASHA Real Estate Озгур Гетер и исполнительный директор проекта Baku White City Руслан Садыхов.

Прибрежный квартал граничит с севера с проспектом 8 ноября и на юге Бульваром Белого города.

Основанный на комплексном подходе к устойчивому развитию, прибрежный квартал предусматривает сбалансированное сочетание жилых, коммерческих и общественных пространств с особым акцентом на качественно-новую городскую среду. Новый объем работ сосредоточен на улучшении транспортной связности, эффективности передвижения и качества общественных пространств вдоль набережной - одной из наиболее заметных и стратегически важных границ проекта. Проект также предусматривает создание ряда уникальных общегородских объектов для работы, отдыха и коммерческой деятельности и продление Бакинского бульвара на десять километров.

Соглашение предусматривает совместную работу над развитием общественных и коммерческих пространств, крупного общественного паркинга, площади для городских мероприятий, знаковых жилых и офисных зданий, отелей, конгресс холла, музея.

Разрабатываемые здания повышенной высотности и новый яхтенный причал Marina сформируют узнаваемую береговую панораму столицы и создадут новые возможности развития бакинской бухты.

В прибрежном квартале также предусмотрены выходы станций метро, расположенные с максимальным удобством для пешеходов.

Для разработки прибрежного квартала привлечены лидирующие мировые консалтинговые компании и архитектурные бюро, такие как Atkins, Foster+Рartners, Gensler, Unstudio, Chapman Taylor и другие.

PASHA Development является ведущей компанией Азербайджана, специализирующаяся на развитии и управлении премиальными объектами недвижимости в Азербайджане, Турции, Монтенегро, Грузии, Узбекистане и Соединенных Штатах, обладая полным спектром интегрированных возможностей по разработке, строительству, инвестициях, управлению активами, эксплуатацией, группа реализует проекты в самых различных сегментах недвижимости.

PASHA Real Estate

Портфель PASHA Real Estate включает объекты гостиничного бизнеса, жилую, коммерческую и торговую недвижимость, торговые центры, бизнес-центры, экспо-центры и многофункциональные комплексы, ориентированные на создание устойчивых активов и долгосрочной ценности на международных рынках.



Baku White City отражает направление, в котором сегодня развиваются современные города - ориентируясь на то, как люди живут, передвигаются и взаимодействуют друг с другом в долгосрочной перспективе. Проект задуман как целостный городской район, объединяющий экологическое восстановление, инфраструктуру и общественную жизнь в рамках единой долгосрочной стратегии. Работа над набережной опирается на этот фундамент, сочетая международный опыт и локальное понимание для формирования общественного пространства, которое сделает этот район международно узнаваемым местом назначения.



Baku White City знаменует собой решительный поворот в развитии городской среды столицы. Территория, ранее известная как промышленный район Черного города - столетнего центра нефтеперерабатывающих предприятий, складских объектов и деградированных земель, - сегодня переосмысливается в рамках масштабной программы регенерации, реализуемой в соответствии с Указом Президента Азербайджана об улучшении экологической ситуации. Основанный на сильной повестке устойчивого развития, проект трансформирует одну из крупнейших загрязненных индустриальных зон мира в целостный и тщательно спланированный городской район, ориентированный на высокое качество жизни, привлечение инвестиций и создание долгосрочных экономических возможностей.