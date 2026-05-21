Реваншистское шоу армянского католикоса в Ватикане

Автор: Мехти Ахмедзаде

Пока в Армении продолжается предвыборный цирк с участием реваншистской оппозиции, католикос Арам I решил устроить свой цирк, но уже в Ватикане, где вспомнил о лопнувшем мыльном пузыре армянской мифологии. Параллельно с этим клоуном его объявила и ПАСЕ, указав на то, что армянской церкви нечем заняться - она стала политической организацией.

На встрече с Папой Римским Львом XIV он поднял вопросы о возвращении армян в Карабах, "армянских памятниках" и освобождении "пленных". Тема давно убитая, ибо, во-первых, никто не сможет оказать абсолютно никакого влияния или давления на Баку. Во-вторых, все эти ложные тезисы не раз опровергались. Интересное тут другое.

Похоже, Арам на старости лет маразматично решил, что Ватикан будет вступать в какие-то политические интриги армянской церкви. Святой Престол до такого уровня никогда не опустится, потому что там прекрасно понимают: его миссия - богослужение, духовность и диалог, а не обслуживание чужих реваншистских фантазий.

На этом фоне в ПАСЕ опубликовала заявление о "беспрецедентном вовлечении Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) в политику". Сказать, что армянские священники закатили истерику - просто ничего не сказать. Они подняли настоящий вой, мол это "дезинформация", и начали предсказуемо обвинять нынешнюю власть во всех смертных грехах.

Политики в рясах утверждают, что ожидают от ПАСЕ "четкой оценки кампании властей против Армянской Церкви в стране, продолжения препятствий и ограничений с использованием государственных рычагов вопреки национальному законодательству и международному праву, которые напрямую мешают духовной миссии Церкви".

"Необходим адресный ответ на незаконные действия, такие как воздействие на духовенство посредством принуждения и угроз, инициирование уголовных дел против ряда священнослужителей, поощрение отклоняющихся от церковных канонов духовных лиц, заключение незаконных трудовых договоров с отдельными священниками и назначение на духовную службу лиц без священного сана с государственной поддержкой, что напрямую нарушает как права Армянской Апостольской Церкви, так и фундаментальные права и свободы человека", - говорится в заявлении.

Несмотря на двуличность и лицемерие ПАСЕ, в этот раз там хоть что-то сказали верно. Дезинформации здесь точно нет. ААЦ давно потеряла границу между церковью и политическим штабом. Там уже привыкли говорить языком претензий, обид и требований. Карабахскую тему они таскают по всем площадкам - Ватикан, ООН, Европарламент, диаспорские мероприятия. Адрес меняется, а толку, как всегда, ноль.

Церковная верхушка ведет себя как политический штаб с рясами, крестами и привычкой говорить от "имени всего народа". Самое показательное в этом поведении - полное отсутствие духовной скромности. Институт, который должен заниматься верующими, нравственным состоянием общества и внутренними проблемами общины, окончательно превратил себя в инструмент давления.

Действия Арама в Ватикане стали доказательством того, что сказали в ПАСЕ, ибо он думал политическими играми можно будет привлечь сам Святой Престол, который имеет моральный авторитет, дипломатический вес и огромную символическую силу. Киликийский католикос фактически осквернил это место реваншистской повесткой.

Поэтому хватит обижаться на всех подряд. Ничего у вас уже никогда не получится. Хватит уже этого церковного гастролерства. Занимайтесь своими прямыми обязанностями. Молитесь, служите верующим, разбирайтесь с нравственным состоянием собственной общины, говорите с людьми о вере, а не бегайте с чемоданом устаревших политических претензий. Церковь должна быть церковью.