Президент Ливана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Ливанской Республики Генерал Джозеф Аун направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как передает Day.Az, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени ливанского народа и от себя лично рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Желаю Вам крепкого здоровья, личного благополучия, дружественной Азербайджанской Республике и ее народу - дальнейшего прогресса и процветания под Вашим мудрым руководством.

Этот праздник, воплощающий ценности единства и сотрудничества, является возможностью для укрепления братских отношений и активизации наших совместных усилий во имя достижения новых успехов на благо и в интересах наших народов и стран.

Ваше превосходительство, прошу принять мои высочайшее почтение и наилучшие пожелания".