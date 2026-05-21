В Литве разгорелся скандал - ВИДЕО
Жители Вильнюса выразили недовольство организацией эвакуации во время воздушной тревоги.
Как передает Day.Az, об этом пишет литовский портал LRT, ссылаясь на жителей города.
Как рассказала местная жительница Илона, в одной из школ эвакуацию свернули, когда стало понятно, что в подвале не хватает мест для всех детей.
"В конце концов детей просто вернули обратно в классы", - добавила она.
Женщина отметила, что многие люди растерялись и не понимали, что происходит, куда им бежать, несмотря на якобы обязательную рассылку от правительства об алгоритме действий.
