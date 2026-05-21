В Литве разгорелся скандал

Жители Вильнюса выразили недовольство организацией эвакуации во время воздушной тревоги.

Как передает Day.Az, об этом пишет литовский портал LRT, ссылаясь на жителей города.

Как рассказала местная жительница Илона, в одной из школ эвакуацию свернули, когда стало понятно, что в подвале не хватает мест для всех детей.

"В конце концов детей просто вернули обратно в классы", - добавила она.

Женщина отметила, что многие люди растерялись и не понимали, что происходит, куда им бежать, несмотря на якобы обязательную рассылку от правительства об алгоритме действий.