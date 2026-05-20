Хорошая новость для пенсионеров

В Азербайджане завершены выплаты пенсий за май.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты.

Отмечается, что 14 мая были выплачены пенсии жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, а также Нахчыванской Автономной Республики. Сегодня пенсии за май, включая назначенные на льготных условиях, перечислены лицам, зарегистрированным в регионах страны.