Гороскоп на 20 мая

Сегодня звезды гороскопа склоняют к очень резким, решительным шагам без оглядки, и если вы полностью поддадитесь этому порыву, то рискуете наломать дров. Безусловно, сегодняшняя решительность способна помочь во многих вопросах, однако остерегайтесь безапелляционности и старайтесь высказывать меньше претензий окружающим. День очень плох для обсуждений, планирования и тонких политических игр - приготовьтесь к непониманию, столкновениям и спорам. Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ - они будут удаваться на удивление быстро и четко, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня у Овна день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим "чем-то" окажется рабочий стол, а может быть, Овну пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Овен сегодня имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное. А вот в общении с окружающими сегодня следует быть очень осторожным в словах и выражениях - может полыхнуть...

Телец

Сегодня Телец будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ему может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Тельца. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Тельцу сегодня стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется ему таким забавным!

Близнецы

Сегодня в делах Близнецы способны на решительные, даже радикальные, меры - особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, они будут настроены семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Близнецы необдуманно пустят деньги на ветер. С другой же - их боевой настрой поможет им сегодня решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

Рак

Сегодня в Раке может проснуться критик. Причем критичность Рака будет в меньшей степени направлена на себя и в большей - на всех остальных. Раку может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Рака сегодня пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что ему решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.

Лев

Сегодня существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Льва свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах! Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Лев сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день сегодня ему суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.

Дева

Сегодня весь день Дева может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, ее будет поджимать время, а может быть - подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Деве вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Дева может сделать сегодня, - это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.

Весы

Сегодня у Весов будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Весы сегодня способны далеко вырваться вперед! Этот день им стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона будет обострено чувство справедливости! Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо "покачать права", а заодно и поставить обидчика на место. Однако Скорпион сегодня способен увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.

Стрелец

Сегодня Стрелец весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Стрельцу сегодня ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Стрелец может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде - вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Козерог хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие сегодня тоже оценят в Козероге честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Водолей

Сегодня в каких-то вопросах Водолею для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах - тем более. Сегодня, выложив все напрямую, Водолей рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.

Рыбы

Сегодня в делах Рыбы будут настроены решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь - однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Рыбам сегодня лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.