Завершился третий день WUF13 в Баку

В Баку завершился третий день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, третий день форума, который считается одной из самых авторитетных глобальных платформ по городскому развитию и на котором зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, так же запомнился рядом важных мероприятий и событий.

Так, сегодня был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Кроме того, впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана был проведен "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" ("WUF13 NGO Forum").

Помимо этого, в рамках выставки EXPO URBAN была представлена экспозиция под названием "Вторая жизнь - рисунок на коврах".

Программа третьего дня была в основном посвящена глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости и инновационным моделям урбанизации.

Одной из основных сессий дня стал диалог на тему "Глобальный жилищный кризис: Каков план?". В ходе сессии обсуждались вопросы доступности жилья, социального равенства и улучшения условий проживания в городах. Наряду с этим, были организованы сессии на такие темы, как "Искусственный интеллект для городов", "От данных к решениям: искусственный интеллект, пространственный анализ и жилье для всех", "Климатически устойчивые города и сообщества", "Городское планирование - это климатические действия". Эксперты и представители международных организаций особо подчеркнули роль цифровых технологий, управления на основе данных и "зеленых" решений в будущем развитии городов.

В рамках третьего дня также прошли мероприятия по таким важным темам, как "Жилье для всех", "Безопасное и устойчивое проживание для расширения прав и возможностей женщин", "Инклюзивные города", "Роль молодежи в городском управлении", "Направление климатического финансирования в города", "Устойчивый и доступный транспорт", "Восстановление городов, пострадавших от войны" и "Трансформация неформальных поселений".

На мероприятиях, проведенных по темам "Жароустойчивые города", "Природоориентированные решения", "Зеленое" и устойчивое жилье", "Управление водными ресурсами", "Энергетическая справедливость в городах", обсуждалась взаимосвязь между урбанизацией и экологической устойчивостью.

Этот день также запомнился презентацией доклада "World Cities Report 2026", встречами на высоком уровне по Африканскому региону и другим международным платформам, а также специальными сессиями по вопросам городского развития и жилищной политики.

Отметим, что WUF13, которая продлится до 22 мая, организована совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана. Форум посвящен теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и охватывает такие важные вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменения климата на города и современное городское управление.

