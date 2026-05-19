Доступная городская среда - основа независимой жизни людей с инвалидностью

Независимая жизнь людей с инвалидностью напрямую связана с физической и информационной доступностью городской среды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила директор Центра инклюзивного развития и творчества Азербайджана DOST Эльнара Ансари на мероприятии "Инклюзивные города и независимая жизнь для людей с инвалидностью", проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что инициатива, реализуемая Общественным объединением "Центр независимой жизни людей с инвалидностью" при поддержке Агентства государственной поддержки НПО и аппарата Омбудсмена Азербайджана, заслуживает высокой оценки.

По словам Эльнары Ансари, независимая жизнь для людей с инвалидностью начинается с возможности самостоятельно выйти из дома, безопасно перейти улицу, воспользоваться общественным транспортом, посетить общественное здание или магазин.

"Недостаточная доступность является одним из главных факторов социальной изоляции людей с инвалидностью", - сказала она.

Она подчеркнула, что отсутствие пандусов, доступных уборных и другой необходимой инфраструктуры ограничивает участие людей с инвалидностью в общественной жизни и лишает общество их потенциала и возможностей.

По ее словам, инклюзивное городское планирование не является роскошью или второстепенной задачей, а представляет собой базовую необходимость, которая должна учитываться с самого начала любого проекта развития.

"Гораздо проще и экономически эффективнее изначально проектировать доступное здание, чем впоследствии адаптировать его", - заявила Эльнара Ансари.

Она также отметила, что доступность приносит пользу не только людям с инвалидностью, но и родителям с детскими колясками, пожилым людям, туристам с багажом и людям с временными травмами.

По словам директора центра, представленная на мероприятии выставка "Мифы доступности: невидимые барьеры современного градостроительства" акцентирует внимание на препятствиях, которые зачастую остаются незаметными для большинства людей.

"Иногда даже небольшой порог высотой в десять сантиметров может стать непреодолимым препятствием для человека, использующего инвалидную коляску. Неправильно установленный указатель или отсутствие тактильной плитки могут сделать пространство полностью недоступным для человека с нарушением зрения", - сказала она.

Эльнара Ансари выразила надежду, что мероприятие станет стимулом для перехода от обсуждений к практическим действиям в сфере создания инклюзивной городской среды.

"Нам необходимо сделать так, чтобы наши города стали по-настоящему инклюзивными и доступными", - подчеркнула она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.