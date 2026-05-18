В Баку отметили Международный день музеев праздничной программой

В Мемориальном музее Бюльбюля по случаю 18 мая - Международного дня музеев - состоялась яркая праздничная концертная программа, организованная совместно с Гимназией искусств при Азербайджанской национальной консерватории, сообщает Day.Az.

На открытии директор музея Фяргана Джаббарова рассказала гостям об истории Международного дня музеев, отметив, что музеи являются не только хранителями уникальных экспонатов, но и важными центрами духовного просвещения, национальной памяти и культурного воспитания молодежи. По ее словам, подобные мероприятия помогают укреплять интерес подрастающего поколения к искусству и истории Азербайджана.

Директор Гимназии искусств Айтян Ахмедова поздравила сотрудников музея с профессиональным праздником и выразила благодарность за их вклад в сохранение культурного наследия страны. Она пожелала коллективу музея новых творческих проектов, успехов и дальнейшего развития.

Особым украшением вечера стала концертная программа, подготовленная талантливыми учащимися гимназии. Юные музыканты и исполнители подарили зрителям произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, продемонстрировав искреннюю любовь к музыке.

Концерт прошел в атмосфере творчества, вдохновения и живого общения с искусством. Гости мероприятия тепло встречали каждое выступление, а музыкальный вечер стал еще одним подтверждением того, что музеи сегодня остаются важными культурными площадками, объединяющими поколения и сохраняющими духовные ценности общества.