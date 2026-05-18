По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы

23 и 24 мая по маршруту Баку-Агстафа-Баку будут назначены дополнительные рейсы поездов.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что билеты на указанные рейсы можно приобрести со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile.

Также сообщается, что по маршруту Баку-Газах-Баку ежедневно организуются рейсы в данном направлении.

Поезда будут отправляться из Баку в Агстафу в 09:15, а из Агстафы в Баку - в 15:00.