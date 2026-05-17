Автор: Байрам Эльшадов

Просторах азербайджанского сегмента Telegram есть множество каналов, которые оперативно освещают те или иные события. От новостей до политики, экономики или просто пишут о повседневной жизни. Аудитория у них тоже достаточно большая. Читают их не только локально, но и зарубежом. К сожалению, не все они работают ради общего блага. Одним из таких каналов является "Девичья Башня".

Сегодня админ этого телеграм-канала, проживающий в России, решил открыто показать, что писать и работать против Азербаджана он, мягко говоря, не против. Ему это даже нравится. Как известно, в Баку началась 13-я сессия Всемирного городского форума (WUF13). Одно временно с ней на азербайджанскую столицу обрушились осадки. Автор канала, вместо того, чтобы привлечь внимание аудитории к важности мероприятия, решил поиздеваться над происходящим и на этом заработать на просмотрах.

Это не первый раз, когда на "ДБ" появляются антиазербайджанские публикации. Это происходит систематически. Один из самых крупных местных телеграм-каналов специально ведется против своего же государства. Админ будто сознательно ищет негатив. Или своим умом или чужим. Второе еще хуже. Будучи в России отрабатывает, так сказать, нарратив. Волей-неволей задаешься вопросом - что за антиазербайджанские круги в РФ стоят за деятельностью этого канала?

Таких кругов, кстати, не мало, они постоянно используют информационное поле, чтобы насолить нашей стране и ее успехам. Есть целая сеть купленных экспертов, политиков, блогеров и телеграм-каналов, которые постоянно получают задания, тезисы, как надо писать и что надо писать.

Кстати, особенно сильно эта антиазербайджанская деятельность "ДБ" активизировалась после вашингонского саммита. Такое ощущение, что как только Азербайджан и Армения договорились в США, у админов начался откровенный информационный зуд с интонациями чужой пропаганды. Азербайджанская повестка начала отрабатываться максимально в негативном ключе. Работают, причем, по готовым методичкам некоторых российских кругов, настроенных против успехов Баку. Слишком знакомые акценты, предсказуемая подача, синхронное раздражение именно в те моменты, когда Азербайджан укрепляет свою международную субъектность.

Ладно, когда это какие-то армянские реваншистские помойки или соловьевы, затулины, там понятно. Это их сущность. А что с тобой, "Девичья Башня"? Так работают информационные прокладки. Достаточно посмотреть, в какие моменты они активизируются, какие темы выбирают и против кого направляют яд.

Админ, кстати называет канал "честным" и "независимым" и просит подписчиков оказать поддержку, ссылаясь на то, что "канал никем не спонсируются".

"Мы против спонсирования в целом, ибо это ставит крест на честной работе таких проектов, как наш", - говорится в одной из закрепленных публикаций, которых мы насчитали 159. Почти во всех из них есть реквизиты, а-ля "подайте на пропитание".

Поддержка для деятельности каналов важна. Если читатель хочет поддержать любимого автора - это нормально. Но когда этот самый автор занимается откровенным манкуртством, тут уже стоит задаваться вопросом - вы какая вообще "башня"? Точно не "Девичья". Скорее одна из кремлевских. Можно сколько угодно собирать донаты, писать про отсутствие спонсоров и изображать "народный проект", но если канал каждый раз оказывается в одном строю с теми, кто хочет видеть Азербайджан слабым, зависимым и раздраженным собственными успехами, то маски тут окончательно сброшены. Если админы "ДБ" хотят быть честными, то тут стоит первым делом честно называть свой проект. От "Девичьей Башни" там только оболочка. Меняйте название и не позорьте это историческое сооружение.