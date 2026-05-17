ChatGPT Plus будет бесплатным в одной из стран

Американская компания OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты, согласно которому все жители страны получат доступ к сервису ChatGPT Plus на один год после прохождения курса по использованию ИИ.

Как передает Day.Az, Мальта стала первой страной в мире, запустившей подобную нацпрограмму. Первый этап инициативы под названием "Искусственный интеллект для всех" стартует уже в мае, Управление цифровыми инновациями Мальты будет курировать доступ к бесплатным подпискам.

"Мальта - первая страна, запустившая партнерство такого масштаба, потому что мы не позволяем нашим гражданам отставать в цифровую эпоху. Мы ставим наших людей в авангард глобальных перемен", - заявил министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов страны Сильвио Шембри.

Он добавил, что таким образом Мальта превратит "непривычную концепцию в практическую помощь".

Программа также будет доступна для граждан Мальты, проживающих за границей.

OpenAI не раскрыла финансовые детали соглашения.