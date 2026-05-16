NASA воссоздало Луну в лаборатории для будущих миссий

NASA создало в своей лаборатории имитационную лунную среду, предназначенную для тестирования технологий будущих космических миссий.

она представляет собой специальные установки, включающие крупные контейнеры, заполненные материалом, имитирующим лунную пыль.

Кроме того, система оснащена разработанным освещением и рельефом, которые максимально приближены к реальным условиям поверхности Луны.

В таких условиях специалисты смогут проводить испытания научных приборов, роботизированных систем и прототипов луноходов, предназначенных для будущих миссий на Луну.