Азербайджанская спортсменка стала призером Евро по борьбе Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Фатима Байрамова (53 кг) в схватке за третье место одержала досрочную победу над представительницей Польши Зузанной Соколовской со счетом 10:0.
В свою очередь Нурай Джафарли (46 кг) в поединке за бронзовую медаль уступила хорватской спортсменке Ларе Блаекович со счетом 1:4 и завершила выступление без награды.
Сборная Азербайджана продолжает борьбу за медали чемпионата Европы U17.
