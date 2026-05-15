Необходимо вывести сотрудничество в рамках ОТГ в сфере технологий на максимально высокий уровень

Необходимо вывести сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) в сфере технологий на максимально высокий уровень.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал на неформальном саммите стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az.

"В этой связи считаем очень своевременной проведение нашего саммита о вопросах развития искусственного интеллекта и цифрового развития. Необходимо, чтобы мы приняли концепцию цифрового мира, развивающегося посредством цифровизации как стратегическое видение нашего общего будущего",- сказал он.

Эрдоган отметил, что тюркский мир должен рассматривать тему искусственного интеллекта через призму возможностей и использования правильного подхода, чтобы данные технологии не появились в инструмент глобального доминирования.