Президент Ильхам Алиев: В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи Успешно продолжается сотрудничество с тюркскими государствами в сфере цифрового развития. Реализуется проект "Цифровой Шелковый путь" между Европой и Азией.
Успешно продолжается сотрудничество с тюркскими государствами в сфере цифрового развития. Реализуется проект "Цифровой Шелковый путь" между Европой и Азией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, проходящем в казахстанском городе Туркестане.
Глава государства отметил, что в ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи между Азербайджаном и Казахстаном, являющуюся составной частью данного проекта.
