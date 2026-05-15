ФИФА сняла трансферный запрет с "Карабаха"

ФИФА сняла трансферный запрет, ранее наложенный на азербайджанский клуб "Карабах".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на futbolinfo.az, международная федерация пересмотрела решение в отношении агдамского клуба.

Ранее "Карабах" был лишен права регистрировать новых игроков на протяжении трех трансферных окон. Однако позже ситуация была урегулирована.

По данным источника, клуб столкнулся с аналогичной проблемой, как и "Нефтчи" несколькими днями ранее: из-за задержки платежа по одному из трансферов система ФИФА автоматически включила его в "красный список".

После выполнения финансовых обязательств ограничение было автоматически снято.

Таким образом, "Карабах" сможет полноценно работать на трансферном рынке в летнее межсезонье и подписывать новых игроков.