Мировой рекорд по кликам мышкой установил турецкий геймер

Киберспортсмен из Турции Йигит Арслан установил мировой рекорд по скорости кликов компьютерной мышью, совершив 760 нажатий за 60 секунд.

Как передает Day.Az, достижение было официально зафиксировано представителями Guinness World Records.

Таким образом, спортсмен выполнял в среднем около 12,6 клика в секунду. Для сравнения, обычный человек способен делать примерно 5-7 кликов за тот же промежуток времени.

Во время рекордной попытки использовалась игровая мышь Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE, оснащенная ультрабыстрыми переключателями.