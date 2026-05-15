Медведев сыграет против Синнера в полуфинале "Мастерса" в Риме

Чемпион US Open 2021 года, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 50-ю победу на грунтовом покрытии в рамках турниров ATP при 37 поражениях.

Как передает Day.Az, в рамках турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия) Медведев (7) в трех сетах обыграл 20-летнего испанца Мартина Ландалуса (94-я ракетка мира, LL) - 1:6, 6:4, 7:5.

Таким образом, выход в полуфинал турнира в Риме стал для него четвертым на грунте в карьере на уровне ATP и первым с момента его триумфа в Риме в 2023 году.

За выход в финал "Мастерса" в Риме-2026 Медведев встретится с первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером.