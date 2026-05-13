Азербайджан был представлен на саммите PATA с участием мировых лидеров туризма

Государственное агентство по туризму и Бюро по туризму Азербайджана (БТА) приняли участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (PATA), прошедшем в городах Пхохан и Кёнджу Республики Корея.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве по туризму.

Было отмечено, что саммит "Направление к устойчивому будущему" собрал лидеров туриндустрии Азиатско-Тихоокеанского региона, став тем самым платформой для обсуждения перспектив развития отрасли и предстоящих вызовов.

Азербайджанская делегация приняла участие в панельной сессии высокого уровня на тему "Устойчивое управление туризмом в период Post-APEC (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество)". На сессии, объединившей представителей национальных туристических структур, обсуждались подходы правительств к эффективному управлению в сфере туризма на фоне меняющихся геополитических, экономических и экологических реалий.

В ходе дискуссий были затронуты вопросы координации туристической политики, устойчивого управления туристическими дестинациями, трансграничного сотрудничества, устойчивого развития туризма, его влияния на местные общины и обеспечения долгосрочной конкурентоспособности.

В рамках саммита состоялась встреча председателя Правления Бюро по туризму Азербайджана Флориана Зенгстшмида с главным исполнительным директором PATA Нуром Ахмадом Хамидом, в ходе которой стороны обменялись мнениями о возможностях международного сотрудничества в сфере туризма и перспективах продвижения Азербайджана в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

PATA, являясь одной из влиятельных сетей в сфере глобального туризма, ежегодно собирает организации по управлению туристическими направлениями, туристические структуры и отраслевых партнеров Азиатско-Тихоокеанского региона.