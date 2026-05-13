Великобритания увеличит траты на оборону

Правительство Соединенного Королевства увеличит расходы на оборону, укрепит значение НАТО в вопросе обеспечения безопасности в Европе и продолжит поддерживать Украину. Об этом объявил король Великобритании Карл III, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В этом волатильном мире мое правительство продолжит реализовывать внешнюю политику на основе трезвой оценки национальных интересов, - сказал монарх, выступая с тронной речью на церемонии открытия новой сессии британского парламента. - Мои министры будут стремиться к улучшению отношений с европейскими партнерами, что является важным шагом на пути к укреплению европейской безопасности". Он отметил, что британское правительство "продолжит оказывать непоколебимую поддержку" Украине.

Король добавил, что правительство Великобритании "продолжит добиваться прочного мира на Ближнем Востоке и решения палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств". "Мое правительство также будет соблюдать нерушимые обязательства Соединенного Королевства перед НАТО и союзниками по НАТО, в том числе посредством устойчивого увеличения оборонных расходов", - подчеркнул Карл III.

Тронную речь монарха традиционно готовит кабмин Великобритании, отображая в ней свою законотворческую программу на год. Во время выступления король представил более 35 законопроектов правительства Лейбористской партии, которые затрагивают вопросы экономики, энергетики, национальной безопасности, образования, здравоохранения и транспорта.

Карл III выступил с тронной речью на фоне неопределенности вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера, отставки которого требуют около 90 депутатов Палаты общин (нижней палаты британского парламента) от Лейбористской партии. В знак несогласия с курсом Стармера, который привел лейбористов к поражению на выборах местного уровня на прошлой неделе, в отставку подали уже четыре члена правительства и несколько помощников министров.