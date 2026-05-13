Состоялась встреча представителей Азербайджана и Турции в рамках учений «EFES-2026»

В рамках многонациональных учений "EFES-2026", проводимых в Турции, состоялась встреча между руководителем азербайджанской делегации генерал-лейтенантом Азером Алиевым и командующим Эгейской армией и гарнизоном генералом армии Ирфаном Озсертом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на встрече было особо подчеркнуто, что международные учения, проводимые с участием наших стран, вносят важный вклад в поддержание высокого уровня боевой подготовки.

Было отмечено, что подобные имеют имеют ключевое значение для повышения знаний и навыков военнослужащих, расширения обмена опытом, а также укрепления сотрудничества в военной сфере.

Стороны также провели широкий обмен мнениями по вопросам совместной деятельности, осуществляемой в военной и военно-технической сферах, а также по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.