Названо время запуска прямых рейсов между Баку и Братиславой

В октябре 2026 года откроется прямое авиасообщение между Баку и Братиславой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил Председатель Национального совета Словакии Рихард Раши в совместном заявлении для прессы с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Р.Раши отметил, что это еще больше расширит потенциал сотрудничества между двумя странами:

"Туристы из Словакии смогут с большим удобством путешествовать в Баку, а туристы из Баку - в Словакию".

Он подчеркнул, что для поддержки этого процесса будет создано специальное туристическое бюро:

"Благодаря этому бюро Баку станет более привлекательным для словацких туристов, и в то же время туристы и предприниматели из Баку проявят больший интерес к Братиславе. Баку станет важным центром для словацких туристов и бизнесменов".