Продолжается визит министра обороны Азербайджана в Словакию

Визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Словакию продолжается.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.

"Находящийся с официальным визитом в Словацкой Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в Международной конференции и выставке обороны и безопасности IDEB (International Defence Exhibition Bratislava).

После ознакомления с представленной на выставке продукцией оборонной промышленности было продемонстрировано обезвреживание взрывного устройства, усовершенствованного с применением робототехники, показана атака колесной и гусеничной техники с использованием БПЛА "Patron FPV".

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с заместителем премьер-министра и министром обороны Чешской Республики Яромиром Зуной. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества", - говорится в информации ведомства.