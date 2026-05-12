Минздрав Азербайджана прокомментировал ситуацию с хантавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильна, и оснований для беспокойства нет.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения, касающемся информации о хантавирусной инфекции, распространяемой в международном информационном пространстве в последние дни.

Подчеркивается, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), организация координирует профилактические меры и меры быстрого реагирования совместно с различными странами в рамках Международных медико-санитарных правил.

Отмечается, что люди обычно заражаются при контакте с мочой, фекалиями или слюной грызунов - переносчиков хантавируса, в том числе при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов.

Передача вируса от человека к человеку крайне редка и наблюдается только в связи с разновидностью вируса "Андес", встречающейся в Америке.

В министерстве сообщили, что Азербайджан не считается эндемичным по хантавирусу регионом, и среди обитающих на территории страны грызунов этот вирус не обнаруживается:

"По этой причине хантавирусная инфекция не входит в рутинные панели лабораторных исследований в нашей стране. Тем не менее, в Азербайджане имеются все технические возможности для исследования на хантавирус как в лабораториях по надзору за здоровьем человека, так и за здоровьем животных. Министерство здравоохранения в этом вопросе руководствуется рекомендациями ВОЗ и осуществляет взаимное сотрудничество с ВОЗ. При необходимости (например, в отношении лиц с соответствующими клиническими симптомами и прибывающих из эпидемиологически рискованных стран) в соответствии с клиническими протоколами будут организованы обследования".

Министерство здравоохранения, удерживая эпидемиологическую ситуацию под контролем, призывает население ссылаться только на официальные источники:

"Текущая ситуация не создает какого-либо дополнительного риска для населения страны".