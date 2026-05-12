Оценены новые направления сотрудничества между Азербайджаном и bp

Оценены новые направления сотрудничества между Азербайджаном и компанией bp.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем аккаунте в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Вместе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшаном Наджафом мы встретились с новым генеральным директором bp Мег О'Нилл. Мы обменялись мнениями о глобальной деятельности компании, ее долгосрочном плодотворном сотрудничестве с Азербайджаном и энергетических проектах, реализуемых в регионе. В ходе обсуждения также были рассмотрены дальнейшие направления сотрудничества между нашей страной и bp. Желаем Мег О'Нилл успехов в её новой должности", - говорится в публикации.

Новость обновляется