Названа дата следующей сильной вспышки на Солнце
Следующую сильную вспышку на Солнце можно ожидать в среду, 13 мая, сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Там объяснили, что пришли к такому выводу на основе трехсуточной разницы между вспышками 7 и 10 мая. Именно столько времени нужно данной группе пятен для накопления энергии.
"К этому времени (13 мая. - "Газета.Ru") область, которая сейчас движется от края солнечного диска к его центру, войдет в зону влияния на Землю", - отметили в лаборатории.
